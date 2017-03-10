Смотрите сегодня в программе «Вовремя»: точка невозврата, или как сохранить приемные семьи?

Сегодня в 20:30 на телеканале «ТВ-21+» выйдет в эфир новый выпуск программы «Вовремя». За последние четыре года количество детей-сирот в нашей стране сократилось почти в полтора раза. Но, к сожалению, по мере роста числа желающих стать приемными родителями увеличивается и число возвратов детей в сиротские учреждения.

Подробнее о том, почему эту программу действительно стоит увидеть - в нашем следующем сюжете.

Смотрите сегодня в выпуске. Точка невозврата, или как сохранить приемные семьи?

Екатерина Балмасова: «Муж мой всегда был за, всегда у Сергея была расположенность такая, что у нас будут детки из госучреждений. А я к этому созрела».



Почему некоторые приемные родители не справляются с возложенными на них обязательствами? С какими трудностями им приходится сталкиваться? И что делать в ситуации, которая на первый взгляд кажется безвыходной?



Мы расскажем, что такое школа приемного родителя и почему ее обязательно стоит посетить?

Марина Зубарева: «То, что я изучала в стенах педагогического колледжа, не могло мне помочь в воспитании именно этого ребенка».



А гости в студии - представители отдела опеки и попечительства администрации Мурманска расскажут, как государство защищает детей от возвратов, о чем стоит задуматься перед усыновлением и стоит ли делать выводы о ребенке по его характеристике?

Об этом и не только смотрите сегодня в программе «Вовремя» в 20:30 на ТВ21+, только на 22 кнопке в сети «Ростелеком».