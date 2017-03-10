Сотрудники дорожной полиции подвели итоги мероприятия «Грузовик»

На территории Мурманской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовик».

Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции участие в операции принимали представители транспортной инспекции, Министерства природных ресурсов и экологии, а также судебные приставы.

Всего в период с 27 февраля по 8 марта сотрудниками полиции проведено 1300 проверок, в ходе которых выявлено 266 нарушений.

Самыми распространенными нарушениями стали просроченная калибровка тахографа или его отсутствие, всего зафиксировано 43 таких нарушения.

32 нарушения, выявленных инспекторами ГИБДД, касались неисправности световых приборов, 20 нарушений были связаны с эксплуатацией несоответствующих требованиям шин.

Кроме того, во время мероприятия проводилась проверка на превышение массы перевозимого груза. Для этого использовались специальные приборы, измеряющие вес, приходящийся на каждую из осей грузовика.

Стоит отметить, что в ходе мероприятия «Грузовик» был выявлен один случай перевоза груза без лицензии на такую транспортировку.

По всем выявленным нарушениям возбуждены административные производства в отношении водителей и юридических лиц, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.