Телепрограмма на 11 марта (суббота)

Программа передач канала ТВ21+

Суббота, 11 марта 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Мультимир (6+)

Муми-тролль и другие.

Великолепный Гоша.

Трактаун.

Фиксики.

Пластилиновая ворона.

09:59 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина. Запись 2016 г. (16+)

В январе 2016 года Вячеславу Добрынину исполнилось 70 лет, и он по-прежнему полон творческих сил и замыслов. Одна из его новых песен – «Все мимолетно» - дала название юбилейному концерту народного артиста.

12:10 Познавательная программа (12+)

Консорциум Всемирной паутины WWW.

Как питаются питоны?

12:22 Познавательная программа (12+)

Короткий урок про радиацию.

12:31 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

13:00 Лучшие дни впереди. Художественный фильм (16+)

Франция. 2013 г.

Мелодрама.

В ролях: Фанни Ардан, Лоран Лафитт, Патрик Шене.

Кто сказал, что уход на пенсию — это начало конца, а не новое начало? Каролина делает совсем не то, чего от неё ждут: заводит любовника, получает новые впечатления, нарушает установленные правила и, в конечном счёте, вновь становится хозяйкой своей жизни и переживает вторую молодость.

14:37 Загадки нашей Земли. Подземные миры. Документальный цикл (16+)

Земля - это не шар, а сфера, полая внутри. Исследователь Петр Поль обобщил сейсмологические данные за последние 40 лет и пришел к такому неожиданному выводу. Попасть внутрь этой сферы можно через входы, расположенные на Северном и Южном Полюсах, а также через сеть многочисленных туннелей – они охватывает всю нашу планету, включая океанское дно. Туннели словно выжжены в земле. Их стенки - затвердевший расплав горных пород, внешне похожий на стекло. Современному человеку подобная горнопроходческая технология неизвестна. Но возможно, ей владели древние жители планеты.

15:25 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

Трактаун.

Фиксики.

Пластилиновая ворона.

Мы живем в России.

16:00 Телегазета (12+)

16:30 Наука 2.0. Документальный цикл (16+)

"Наука 2.0" – все об уникальных разработках, технологиях будущего и настоящего, научных открытиях и инновациях. Герои фильмов - ученые, инженеры, изобретатели, - люди, которые меняют наш мир день за днем. "Наука 2.0" рассказывает и показывает, как устроен наш мир, как работают технологии, как создаются вещи, которые нас окружают. Чтобы вовлечь зрителя в мир науки, авторы показывают закрытые структуры и проникают в засекреченные лаборатории. А самые сложные научные и технологические процессы объясняются с использованием всех доступных на сегодняшний день аудиовизуальных средств и трехмерной компьютерной графики.

17:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

17:30 Шоу «Без страховки». Выпуск 2 (16+)

Зрелищное шоу с настоящими акробатическими трюками, реальными травмами, скандалами, слезами и болью… Сложные номера без страховки выполняют звезды сериала «Универ» на ТНТ Виталий Гогунский и Мария Кожевникова, скандально известная Виктория Боня, актер Дмитрий Певцов, телеведущая Роза Сябитова, боксер Константин Дзю, фигуристка Елена Бережная.

20:10 Познавательная программа (12+)

Что такое логистика?

Что такое звуковые частоты?

Что такое семейное древо?

20:30 ВОВРЕМЯ (16+)

21:00 Помпеи. Художественный фильм (16+)

Канада, Германия. 2014 г.

Боевик.

В ролях: Кит Харингтон, Эмили Браунинг, Адевале Акинойе-Агбаже, Кифер Сазерленд, Кэрри-Энн Мосс.

Римские солдаты стирают с лица земли деревню вместе с ее жителями. Единственный, кому удается выжить, - мальчишка по имени Майло. Через много лет он становится одним из самых сильных гладиаторов Римской империи. Он – раб, и единственная возможность обрести свободу – победить в гладиаторском поединке в городе Помпеи. Именно там Майло и встречает красавицу Кассию - дочь одного из самых богатых граждан города, обещанную в жены римскому сенатору. Однако предстоящая помолвка девушки – не единственная преграда на пути влюбленных. Пробуждается вулкан Везувий...

22:50 Познавательная программа (12+)

Что такое мода?

Что такое семейное древо?

23:03 Угрозы современного мира. Атомный краш-тест. Документальный цикл (16+)

Трагедия на японской атомной станции «Фукусима-1» потрясла весь мир. И в очередной раз напомнила, что «мирный» атом не такой уж и мирный. Возможны ли подобные катастрофы на российских стратегических объектах? И что делают ученые для того, чтобы исключить даже саму возможность ошибки в атомной энергетике?

23:31 Оптина пустынь. Документальный цикл (16+)

Оптина пустынь — мужской монастырь, расположенный в Калужской области. Пустынями в старину называли места уединенных монашеских поселений. А Оптина — от имени разбойника Опта, который раскаялся и принял постриг с именем Макарий. Так из предводителей разбойников он стал отцом иноков и основателем новой обители. Оптина Пустынь была центром не только религиозной жизни; сюда на беседы со старцами приезжали Лев Толстой, Федор Достоевский и Николай Гоголь. Фильм знакомит с самыми известными Оптинскими старцами и нынешним наставником оптинских монахов, духовником Патриарха Кирилла — старцем Илией, а также другими обитателями монастыря.

00:23 Познавательная программа (12+)

Что такое промышленность?

00:32 Телегазета (12+)

01:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

За «цвет» надо отвечать. Фильм-притча о роли творчества в жизни человека. Питерский фотохудожник и литератор Яша Крайний, пройдя долгий и тяжелый жизненный путь, нашел себя в творчестве, он пытается стереть границы между жизнью и искусством, реальностью и сюрреализмом, фотографией и живописью.

Деревенский фотограф. Фильм о деревенском чудаке, который всю жизнь занимается фотографией.

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Этот неугомонный Чилингаров. Документальный фильм о полярном исследователе, Герое России Артуре Чилингарове.

На дне. И синея море сколыбалося. Около 35 лет строится Богучанская ГЭС. Гибнет река, рыба ценнейших пород, звери и тайга. Научные изыскания здесь не проводились, учредители живут на Кипре, им безразлична судьба Байкала и то, как будут выживать люди, выселенные против воли. А пока ангарцы доживают последние часы «на дне» будущего моря.

Память сердца. О Великой Отечественной войне написаны тома. Но есть тема, о которой до сих пор сказано до обидного мало, - дети войны. Впрочем, они и детьми побыть почти не успели – война лишила их детства. Взамен же с лихвой отмерила испытаний не по возрасту: похоронки на отцов, бомбёжки, голод, эвакуация, непосильная работа в поле или у станков…