Aftenposten: Норвегия восстанавливает контакты с Россией на политическом уровне

Норвежская Aftenposten опубликовала статью, о том, что Норвегия восстаналивает контакты с Россией на политическом уровне.

В апреле состоится встреча российского министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского и министра торговли и промышленности Моники Мэланд. Заседание Правительственной комиссии по экономическому сотрудничеству будет проводиться впервые с 2013 года.

В марте министр иностранных дел Бёрге Бренде отправится в Архангельск на конференцию по Арктике.

Новая линия

С российской стороны и визит в апреле, и предстоящая поездка Бёрге Бренде на конференцию по Арктике в Архангельск рассматривается как позитивный знак.

Когда стало известно, что в марте Бренде вылетит в Россию, это было охарактеризовано ТАСС, Interfax и всеми важнейшими российскими СМИ как отрадная новость. Российская сторона воспринимает этот как новую линию с норвежской стороны.

«После событий на Украине в 2014 году и вплоть до сегодняшнего дня норвежское правительство временно приостановило все политические контакты на высшем уровне с Россией», — напоминает ТАСС.

«Норвежский министр иностранных дел приедет в Россию впервые за три года», — сообщил Interfax.

«У меня складывается впечатление, что мы являемся свидетелями медленного улучшения политических отношений между Норвегией и Россией. Я полагаю, что это положительный момент, потому что считаю, что нам следует вести более активный и более тесный диалог с Россией даже после кризиса на Украине», — заявил представитель Социалистической левой партии (SV) Борд Вегар Сульелль (Bård Vegar Solhjell) в беседе с Aftenposten.

Что касается санкций, то, по его мнению, это вовсе не говорит о том, что они отменяются.

Лидер комитета Стортинга по международным делам, представитель Рабочей партии (А) Анникен Хюитфельдт (Anikken Huitfeldt) говорит:

«Я все время была сторонницей честного диалога с Россией. Мы должны говорить о нарушении международного права, но всем пойдет только на пользу, если мы сохраним Север как регион с низким уровнем напряженности».

«Являемся ли мы свидетелями смены курса со стороны Норвегии, должно сказать само правительство. Я отмечаю, что сейчас многие страны активизируют политические контакты с Россией, хотя политика санкций поддерживается на все 100%. Норвегия и Россия — соседи. Нам нужен политический диалог, даже в трудные времена», — говорит она.

Министерство иностранных дел: важная арена

«Для Норвегии важно и отстаивать собственные интересы в практическом сотрудничестве с Россией, и вместе с тем придерживаться международного права и защищать важные принципы международного общения», — пишет пресс-секретарь Фруде О. Андерсен в электронном письме об этих двух мероприятиях.

— Не означает ли это ослабление санкций?

«Нам с норвежской стороны всегда было ясно, что экономическая деятельность, на которую не распространяются меры ограничительного характера, законна и может продолжаться. То же касается и сотрудничества Норвегии с Россией в ряде важных областей, особенно на Севере».

Россия не хочет казаться изолированной

Для Кремля важно показать, что Россия не находится в изоляции.

Вместе с тем подчеркивается, что нет никаких оснований рассчитывать на какие-либо скорые послабления в санкциях и контрсанкциях.

«Нам надо настраиваться на то, что санкции продлятся долго», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским журналистам на прошлой неделе.

Источники с норвежской стороны, знающие ситуацию, дают понять, что норвежские власти ищут способ улучшения отношений с Россией, не вступая в прямой конфликт с режимом санкций.

«Создается впечатление, что стороны ищут способ как-то сжиться с санкциями», — говорит источник в деловых кругах, хорошо знакомый с ситуацией.

Начало планирования

На этой неделе Министерство торговли и промышленности обратилось к ряду норвежских организаций, таких, как министерства, торговые и промышленные организации и исследовательские центры, с просьбой вносить предложения по поводу того, что следует обсудить на встрече между министрами Сергеем Донским и Моникой Мэланд в апреле. Заседание, посвященное обсуждению норвежских предложений, состоится в Министерстве торговли и промышленности 8 марта, если верить приглашению, о котором стало известно Aftenposten.

Норвежская экономика проявляет сдержанность

Официально главные представители норвежской экономики занимают очень осторожную позицию, когда речь заходит о санкциях против России.

Kværner предоставляет современные технологические решения для нефтяной промышленности, в частности, по глубоководному бурению, на котором сказались санкции.

Шеф отдела информации этой компании Турбьёрн Андерсен (Torbjørn Andersen) заявил, что есть проекты, которые в перспективе представляют интерес для Kværner. Но о перспективах в ближайшем будущем сказать что-то трудно.

Statoil активно участвует в России в деятельности, имеющей отношение к нефти. Источники, с которыми пообщалась Aftenposten, заявили, что отсутствие контактов на политическом уровне мешает дальнейшему развитию деятельности компании.

Официально компания ведет себя осторожно.

Шеф отдела информации Statoil Эрик Холанд (Erik Haaland) сообщил Aftenposten, что пока конкретные предложения в Министерство торговли и промышленности не внесены.

— Воспринимаете ли вы происходящее как смягчение санкций?

«Это дело властей. Мы придерживаемся режима санкций и действуем в его рамках», — сказал Холанд.

Потери на севере?

Но негласно среди тех норвежских компаний, которые имеют интересы в России, идет брожение. В записке для служебного пользования Генерального консульства в Мурманске, датированной 6 января, приводятся результаты опроса среди норвежских компаний в России по поводу Team Norway, задача которой — помогать норвежским компаниям на российском рынке.

В записке, в частности, говорится: «некоторые респонденты сообщили, что они недовольны или очень недовольны тем, как работает Team Norway. В комментариях некоторые заявили, что норвежская политика по отношению к России способствовала созданию неудовлетворительных условий для норвежского бизнеса, и что дальнейшее существование Team Norway по этой причине не имеет смысла».