Место встречи ТВ-21: берегите детей

Тема очередного выпуска программы «Место встречи ТВ-21» актуальна как никогда. 9 марта Президент Владимир Путин на совещании с руководством МВД поставил задачу об усилении борьбы с теми, кто склоняет в социальных сетях подростков к суицидам.

И в этот же день в Госдуму внесён законопроект об ужесточении наказания к преступникам. Об этой и не только проблеме, связанной с подростками пойдёт речь в программе.

Гостями студии стали: Борис Коган, Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области; Мария Борец, заместитель начальника отделения участковых-уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 г. Мурманска; Марина Цветкова, председатель МООО психологической и социальной помощи «Здесь и теперь».