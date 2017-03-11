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Место встречи ТВ-21: берегите детей

16:3011 марта 2017Просмотров: 331

Тема очередного выпуска программы «Место встречи ТВ-21» актуальна как никогда. 9 марта Президент Владимир Путин на совещании с руководством МВД поставил задачу об усилении борьбы с теми, кто склоняет в социальных сетях подростков к суицидам.

И в этот же день в Госдуму внесён законопроект об ужесточении наказания к преступникам. Об этой и не только проблеме, связанной с подростками пойдёт речь в программе.

Гостями студии стали:  Борис Коган, Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области;  Мария Борец, заместитель начальника отделения участковых-уполномоченных и по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 г. Мурманска; Марина Цветкова, председатель МООО психологической и социальной помощи «Здесь и теперь».

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