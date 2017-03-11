Смена не смогла добраться вовремя. Два автобуса попали в ДТП в Кировском районе

Сегодня утром произошла авария на автодороге Кировск- Коашва прямо на отворотке в поселок. По информации opentown столкнулись два автобуса, один 108 рейсовый и Икарбус со сменой с Восточного рудника. Есть пострадавшие.

Информация об этом дорожно-транспортном происшествии поступила в 10 часов 14 минут в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Мурманской области. Для ликвидации последствий ДТП от МЧС привлекались 3 человека, 1 единица техники.

Фото с сайта www.opentown.ru