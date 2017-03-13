Минобранауки утвердило даты и порядок проведения ЕГЭ в этом году

«Российская газета» публикует приказы Минобрнауки о расписании ЕГЭ, выпускных экзаменов в девятых классах и изменениях, которые вносятся в порядок проведения экзаменов.

Для выпускников есть хорошая новость: экзамены и в 9, и в 11 классах сейчас разделены на три этапа — досрочный, основной и так называемый сентябрьский. Так что двоечники сумеют пересдать «неуды».

В этом году основная волна ЕГЭ начнется 29 мая, в понедельник, когда выпускники будут сдавать географию и информатику.

31 мая ученики смогут сдать математику базового уровня, 2 июня — профильную математику, а обязательный экзамен по русскому языку пройдет 9 июня.

Закончится основной этап 1 июля.

Это резервный день для всех предметов. Досрочная волна ЕГЭ — с 23 марта по 14 апреля, а сентябрьская — с 5 по 16 сентября.

В сентябре можно будет сдать только два предмета — русский язык и базовую математику.

Основной этап в девятых классах — с 26 мая по 29 июня. Девятиклассники сейчас должны сдать не менее четырех предметов, включая русский язык и литературу.

30 мая у них экзамен по русскому языку, 6 июня — по математике. Досрочная волна — с 20 апреля по 6 мая.

С 5 по 22 сентября — третья волна. Немного меняются и дополняются правила проведения экзаменов, сообщает Российская газета.

Взять с собой на экзамены в девятом классе разрешается непрограммируемый калькулятор, орфографический словарь, справочные материалы с основными формулами, периодическую систему химических элементов и тексты художественных произведений, сборники лирики.