Мужчина-кот, женщина-курица. Никас Сафронов открыл выставку

Мурманчане должны кушать рыбу бесплатно! Об этом на пресс-конференции заявил… известный художник Никас Сафронов. Он приехал в Заполярье, чтобы открыть персональную выставку.

Пейзажи и портреты, графика и живопись, кубизм и символизм. Картины Никаса Сафронова многогранные - есть виды природы в мягких тонах, а есть и непредсказуемые полотна. Художник часто изображает людей с головами других животных. Существует в этом же стиле и его собственный автопортрет. С головой кота!

Мастер признался, что посещение Севера точно вдохновит его на написание новой картины, ведь Сафронову в Заполярье понравилось.



Никас Сафронов, заслуженный художник России: «Люди здесь живые творческие, как ни странно очень горячие, импульсивные. Девушка, которая нас вчера встречала, корреспондент, сказала, что рыбу недоедаем. Рыбный город, а рыбы нет. Вот это неправильно. В Кувейте, куда меня сейчас приглашают с выставкой, там хлеб, сахар, соль - всё бесплатно. Рыба вообще должна быть бесплатной для местных жителей».



В Мурманске художник в третий раз, но персональную выставку открыл впервые. В зале около ста полотен. Изображены портреты известных политиков, актёров и людей шоу-бизнеса.



Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области: «От имени всех северян и правительства Мурманской области благодарю Вас, маэстро. А всех присутствующих я приглашаю посетить выставку».



Визит художника в Мурманск продлился всего один день. Но выставка будет открыта в областном художественном музее до 16 марта и все собранные средства художник отдаст на благотворительность.