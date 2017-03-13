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В квартирах у десятков мурманчан потоп. Коммунальщики говорят, что денег на ремонт крыш нет

20:1013 марта 2017Просмотров: 561

А далее коммунальная хроника. Вместе с оттепелью, а в Мурманской области медленно, но верно столбик термометра стремиться к нулю и плюсовым значениям, приходит извечная проблема - сосульки. Пока, слава богу, обошлось без серьезных ЧП. Но опасность существует. Репортаж Николая Кочеткова и Константина Кабанца.

Довольно странно, что мы начинаем репортаж о сосульках из квартиры, но если посмотреть за окно, все становится понятно. Хозяева этой квартиры уже неделю наблюдают, как за окном кухни растет сосулька. И здесь она угрожает разве что испортить хозяевам аппетит.

А на улице она становится реальной угрозой для прохожих и припаркованных автомобилей.

Самый центр Мурманска. Улица Самойловой, дом 5. Сосульки с козырька крыши, вместе с мурманчанами радуясь весеннему солнышку, стремятся все ниже и ниже, некоторые достигают в длину почти двух метров, становясь смертельной опасностью.

Жильцы этого дома по улице Самойловой решили организовать ТСЖ. И всеми коммунальными делами ведает его управляющая Наталья Лиходий. Она говорит, что сосульки сбивают регулярно, но они нарастают снова и снова, всему виной теплоизоляции крыши.

Наталья Лиходий, управляющая ТСЖ «Самойловой, 5»: «Может быть, когда делали крышу, не совсем качественно положили изоляцию, и получилось, что тает быстрее это все. Сегодня в течение дня эти сосульки будут сбиты».

А вот жильцы дома 28 на улице Загородной боятся заходить в собственный подъезд. Можно подумать, что это вход в царство Снежной королевы. Сверху россыпь сосулек, под ногами каток.

Татьяна Янович, жительница дома 28 по улице Загородная: «Над головой они висят, тают, падают на середину крыльца, образуется наледь, нереально, чтобы подняться домой с пакетами, даже просто подняться. Вчера ко мне приходила подруга, поскользнулась, упала, ее на скорой увезли в больницу, с подозрением на перелом».

И так продолжается уже не первый месяц. Жильцы стараются поддерживать порядок собственными силами, а управляющая компания даже не думает как-то исправлять ситуацию.

Татьяна Янович, жительница дома 28 по улице Загородная: «Начали обращаться с декабря месяца, пришли, сбили три сосульки, только над дверью, остальную штору сосулек оставили, потом они потихоньку таяли, падали, ждали их, надеялись, так никто и не приехал».

Когда их вызволят из ледяного плена, жильцы не знают, и продолжают рисковать жизнью, заходя в собственный подъезд. А тем временем в Мурманске синоптики уже завтра обещают плюсовую температуру. Это значит, что с весенней капелью сосульки с городских крыш устремятся вниз. На головы горожан.

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