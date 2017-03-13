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В Мурманской области руководителей предприятий подключат к решению вопроса отлова бродячих животных

18:2013 марта 2017Просмотров: 167

Сегодня в правительстве Мурманской области состоялось оперативное совещание, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Основной темой обсуждения стали итоги реализации переданных муниципальным образованиям полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных в 2016 году.

Бюджетам муниципальных образований в минувшем году из областного бюджета на данные цели в виде субвенций перечислено 25,5 млн рублей. Фактическая численность отловленных безнадзорных животных в 2016 году составила 7939 голов, что на 796 больше, чем в 2015 году. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по ветеринарии Мурманской области Виктория Гомерова.

В 2017 году почти в два раза увеличен норматив стоимости услуги по отлову одного животного – до 6,5 тысяч рублей, в связи с чем законом об областном бюджете на 2017 год предусмотрено увеличение объема субвенций муниципалитетам до 54,5 млн руб.

«В соответствии с утвержденным планом комитетом проведены проверки 17 администраций муниципальных образований по исполнению ими переданных полномочий. В результате главам администраций было указано на необходимость приведения условий муниципальных контрактов в соответствие с действующим законодательством, а также усиления контроля за деятельностью организаций – исполнителей», - отметила Виктория Гомерова.

На территории Мурманской области деятельность по отлову и содержанию безнадзорных животных осуществляют 9 организаций.

В 2016 году комитетом по ветеринарии проведено 10 проверок таких организаций, общий размер штрафов составил 76 тысяч рублей.

Виктория Гомерова также сообщила, что в текущем году проведена работа по подготовке и утверждению единой универсальной методики подсчета безнадзорных животных, обитающих на территориях муниципальных образований Мурманской области.

К этой работе были подключены научные сотрудники и представители Общества защиты животных. Методику предлагается утвердить до 1 апреля, после чего в течение полугода опробовать в пилотном режиме на территории города Мурманска.

Алексей Тюкавин отметил, что в Мурманске, где работа организована в соответствии с требованиями, есть проблемы с безнадзорными животными, особенно в припортовой зоне.

Первый заместитель главы администрации Мурманска Алексей Лыженков констатировал, что аналогичные проблемы есть не только в припортовой зоне, а также в промзоне, в некоторых гаражных кооперативах. Владельцы предприятий не допускают работников организаций по отлову на свою территорию, неоднократные попытки договориться пока зашли в тупик.

Первый заместитель губернатора предложил провести совместную встречу представителей муниципальной администрации с руководством предприятий в рамках областной противоэпизоотической комиссии, поручения которой носят обязательный характер.

«Уверен, что руководители нас поддержат, оказав содействие в борьбе с безнадзорными животными. В конце концов, все заинтересованы, чтобы город был освобожден от этой проблемы. Собаки все-таки бывают агрессивны, особенно в стае, и представляют серьезную опасность. Кроме того, наличие бродячих собак влияет и на имидж руководства муниципалитета», - подчеркнул Алексей Тюкавин.

Первый заместитель губернатора поручил комитету по ветеринарии внимательно проанализировать работу по отлову безнадзорных животных за первое полугодие 2017 года и доложить о результатах.

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