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В России две недели подряд массово отзывают автомобили

16:2013 марта 2017Просмотров: 540

6 марта Росстандарт сообщил об отзыве 22 263 автомобилей Suzuki Grand Vitara.

В сообщении говорилось об отзыве автомобилей, реализованные с 30 сентября 2008 по 3 марта 2015 г.

Уточнялось, что причиной отзыва является недостаточная прочность заднего вала переключения передач.

Затем под добровольный отзыв попали 887 транспортных средств марки Volvo XC90. 

Причиной отзыва автомобилей является ненадежное крепление дренажного шланга системы кондиционирования.

В случае его ненадежного крепления влага может проникать в пассажирский салон, что приводит к проблемам в работе системы кондиционирования воздуха.

Сегодня же Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило об отзыве 43 151 транспортных средств марки Skoda Octavia, Superb, Fabia, Yeti, Rapid.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2012 г. по 2016 г. с VIN кодами согласно приложению.

Причиной отзыва автомобилей с 7-ступенчатой коробкой передач DSG стало возможное повреждение аккумулятора давления из-за высокого давления в гидросистеме.

Сообщается, что это приводит к негерметичности в системе и включению сигнальной лампы.

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