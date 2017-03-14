На Остров Свободы поедут российские Vesta и Largus

Первая партия автомобилей производства российского предприятия поступит на кубинский рынок в мае 2017 года.

Партия будет включать примерно 300 автомобилей Lada моделей Vesta и Largus.

Российские автомобили пополнят парки таксомоторных, прокатных и туристических компаний, которые начнут их обкатку.

Николя Мор, президент автоконцерна АВТОВАЗ: «Мы заинтересованы в продажах на Кубе. Сейчас мы обсуждаем с кубинским Министерством транспорта тестовые поставки в объеме примерно 300 автомобилей с целью проверить реакцию рынка».

Если продукция АВТОВАЗа получит положительные отзывы, кубинские власти примут решение о приобретении транспортных средств.

Контракт на их поставку может быть подписан в 2018 году, сообщает Ростех.

Фото: Ростех