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На Остров Свободы поедут российские Vesta и Largus

15:1014 марта 2017Просмотров: 209

Первая партия автомобилей производства российского предприятия поступит на кубинский рынок в мае 2017 года.

Партия будет включать примерно 300 автомобилей Lada моделей Vesta и Largus.

Российские автомобили пополнят парки таксомоторных, прокатных и туристических компаний, которые начнут их обкатку.

Николя Мор, президент автоконцерна АВТОВАЗ: «Мы заинтересованы в продажах на Кубе. Сейчас мы обсуждаем с кубинским Министерством транспорта тестовые поставки в объеме примерно 300 автомобилей с целью проверить реакцию рынка».

Если продукция АВТОВАЗа получит положительные отзывы, кубинские власти примут решение о приобретении транспортных средств.

Контракт на их поставку может быть подписан в 2018 году, сообщает Ростех

Фото: Ростех

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