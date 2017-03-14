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В России массово отзывают варочные панели и газовые плиты Bosch

14:0514 марта 2017Просмотров: 552

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 29 647 газовых бытовых приборов марки Bosch.

Отзыву подлежат реализованные с 2006 по 2015 гг.: отдельно стоящие газовые плиты, а также отдельно стоящие комбинированные газовые плиты и встраиваемые газовые варочные панели марки Bosch.

Причина проведения кампании - возможность возникновения трещин или поломки адаптеров (штуцеров), поставляемых для подключения к магистрали природного газа либо к источнику сжиженного газа, а также возможность повреждения заглушки для неиспользуемого места подключения адаптера (штуцера). Это может привести к утечке газа, в самых редких случаях – к взрыву газа.

Представитель изготовителя обеспечит уведомление владельцев перечисленных видов газовых плит и варочных панелей марки Bosch на вопросы потребителей о мероприятиях по телефону горячей линии: 8-800-200-29-61.

Потребителям рекомендуется прекратить использование данных газовых бытовых приборов марки Bosch, а также оставить заявку на интернет-сайте или сообщить через горячую линию.

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