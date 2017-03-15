Будущие жители новых социальных домов в Мурманске осмотрели свои квартиры

Сегодня впервые увидели свои новенькие, будущие квартиру, жители аварийных деревяшек. Квартиры в новом, только что достроенном социальном доме на улице Генералова. Результаты строительства оценили и корреспонденты ТВ-21 - Сергей Неверович и Павел Третьяков.

На застройку этого жилого комплекса у подрядчиков ушло менее года. Еще недавно здесь были аварийные деревяшки, а сейчас 4 новеньких трёхэтажных дома на 108 квартир. Расположились они на улицах Генералова и Декабристов.



Наталья Герасимова вспоминает тот день и свои эмоции, когда она узнала, что получит здесь квартиру.



Наталья Герасимова: «Руки тряслись. Не верилось, что такое может быть. Не ожидали, что всё-таки получим когда-то».



Переезжать сюда семья Герасимовых будет с Абрам-Мыса. Женщина, супруг и двое сыновей. Там у них в деревяшке не было даже горячей воды. Жили там 17 лет. Новой же квартирой очень довольны.



Наталья Герасимова: «Линолеум, радиаторы новые, всё хорошо, счётчики сразу стоят, не надо утруждаться, это всё делать. Подводка для машинки автомат сделана. Все нравится. Удачно расположены розетки, всё время нравилось, когда розетки внизу, что бы ни сшибать не мебелью, ни чем».

Квартиры людям предоставляют в состоянии полностью готовом для жизни. Они оборудованы сантехникой, на кухне стоит электроплита. Вокруг все чисто и аккуратно. Конечно, новенькие социальные квартиры не идут ни в какое сравнение с домами, из которых сюда и переедут новосёлы.



Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Задача не просто вот дом поставить, а конечно в программе всегда идет благоустройство территории, то о чем вы говорите. Здесь предусмотрено строительство площадки детской, парковок, естественно в перспективе здесь построят новую школу».



Начнут переезжать в эти дома люди уже в следующем месяце. Сейчас же идет процедура оформления недвижимости. Строительный забор вокруг уберут, как только дом будет хотя бы частично заселен.