Кольская АЭС: город Полярные Зори стал площадкой для стажировок педагогов «Школы Росатома»

Впервые город Полярные Зори стал стажировочной площадкой для педагогов в рамках проекта «Школы Росатома».

Свой авторский проект «Игровой континуум – интеллектуальная среда развития и обучения» представляла учитель математики гимназии №1 Елена Приставко - победитель конкурса для педагогов, владеющих технологиями работы с детьми.

Елена Николаевна проводила стажировку для своих коллег из других городов-участников проекта «Школы Росатома» по собственной методике.

Основой программы стажировки, разработанной полярнозоринским педагогом, стали способы повышения мотивации учащихся, развития их коммуникативных и творческих навыков через переход от традиционных учебных заданий к новой форме обучения - игровой среде.

В течение трех дней участники конкурса педагогического мастерства из городов присутствия предприятий ГК «Росатом» делились опытом на мастер-классах.

Педагоги посетили с экскурсией Кольскую АЭС, познакомились с работой крупнейшего производителя электрической энергии в Мурманской области.

Видеоролик «Атом ТВ» (детское телевидение проекта «Школа Росатома») по теме смотрите по ссылке.

Кольская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в 200 км к югу от г. Мурманска на берегу озера Имандра.

Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представленана сайте.