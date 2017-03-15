Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:

Текущая крыша, книги на батарее. В библиотеку поселка Кильдинстрой. пришла весна.



Снег упал - машина всмятку, ограждение кровли повисло на проводах. Кто виноват: водитель, который неправильно припарковался, или работники, которые не дочистили крышу?



Десятки лет ожидания в прошлом. Будущие жители новых социальных домов в Мурманске осматривают свои квартиры.



Пособие вместо материнского капитала. Поддерживают ли северянки и региональные власти, предлагаемые изменения.



В Заполярном «Дети в приоритете»! Известный блогер Дарья Домбровская рассказала участникам форума социальных технологий, как правильно воспитывать детей.

