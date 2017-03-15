16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Полное видео программы «Новости»

20:0015 марта 2017Просмотров: 203

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 15 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Текущая крыша, книги на батарее. В библиотеку поселка Кильдинстрой. пришла весна.

Снег упал - машина всмятку, ограждение кровли повисло на проводах. Кто виноват: водитель, который неправильно припарковался, или работники, которые не дочистили крышу?

Десятки лет ожидания в прошлом. Будущие жители новых социальных домов в Мурманске осматривают свои квартиры.

Пособие вместо материнского капитала. Поддерживают ли северянки и региональные власти, предлагаемые изменения.

В Заполярном «Дети в приоритете»! Известный блогер Дарья Домбровская рассказала участникам форума социальных технологий, как правильно воспитывать детей.

Реклама
Читайте также
В Мурманске появится новый автобусный рейс из Ленинского округаВ Мурманской области дорожная полиция оформила 60 столкновений за суткиВ России и Европе регистрируют вспышки птичьего гриппа, который способен заразить человекаВ Мурманске парень пытался украсть продукты из магазина на 1116 рублей
Фильмы киномарафона «Северный характер» показали осуждённым в Мурмашах и Оленегорске17 и 18 марта в Долине Уюта пройдут соревнования Праздника Севера по биатлону19 марта в Полярном откроется выставка «Эскадра трех океанов»В Мурманской области ожидаются осадки и порывистый ветерВ Мурманской области отменен карантин по гриппу18 марта в Мурманске пройдет финал конкурса «Звездные барышни»
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  