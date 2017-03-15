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Ремонт автомобилей по ОСАГО будут производить без учета износа деталей

15:1515 марта 2017Просмотров: 125

Законопроект о приоритете натуральной формы страхового возмещения над денежной выплатой в ОСАГО принят сегодня Государственной Думой во втором чтении.

Ремонт в качестве приоритетной формы страхового возмещения будет установлен только в отношении легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.

Автовладелец уже на этапе заключения договора ОСАГО сможет выбрать станцию технического обслуживания (СТО), где будет ремонтироваться его автомобиль в случае ДТП, из предложенного страховщиком списка. Кроме того, по согласованию со страховщиком страхователь сможет отремонтировать автомобиль на СТО по своему выбору.

При осуществлении восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства не будет учитываться износ деталей и агрегатов. Другое важное изменение – запрет на замену деталей на запасные части, бывшие в употреблении.

Ремонт, за качество которого будет отвечать страховщик, должен проводиться на СТО в пределах 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего, его максимальный срок зафиксирован на уровне в 30 дней.

Новые автомобили, не старше двух лет, должны будут ремонтироваться на СТО официальных дилеров.

В случае неоднократных нарушений этих требований Банк России может ввести запрет страховщику на натуральное возмещение по ОСАГО.

В определенных случаях, которые прописаны в документе, страховое возмещение может осуществляться в денежной форме. Например, это касается полной гибели автомобиля или отсутствия у страховщика возможности организовать качественный ремонт.

При этом денежные выплаты по-прежнему будут осуществляться с учетом износа запасных частей, сообщает пресс-служба Банка России. 

Предполагается, что законопроект вступит в силу по истечении 30 дней со дня его опубликования на всей территории Российской Федерации, ориентировочно в начале мая, и будет действовать для новых договоров ОСАГО.

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