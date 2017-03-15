Рособрнадзор рассказал об оценке качества образования в видеоролике

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила видеоролик, рассказывающий о комплексной системе процедур оценки качества образования в российских школах.



Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора: «В настоящее время в России формируется единая система оценки качества образования, создание которой обеспечит комплексный подход к оценке знаний школьников на всех этапах обучения».



В видеоролике показаны особенности различных оценочных процедур: единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена, национальных исследований качества образования и всероссийских проверочных работ.

Из него можно узнать, по каким предметам проводится оценка знаний школьников с помощью разных оценочных процедур и как используются результаты этой оценки.

Видео: Рособрнадзор