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Рособрнадзор рассказал об оценке качества образования в видеоролике

15:0015 марта 2017Просмотров: 90

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила видеоролик, рассказывающий о комплексной системе процедур оценки качества образования в российских школах.

Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора: «В настоящее время в России формируется единая система оценки качества образования, создание которой обеспечит комплексный подход к оценке знаний школьников на всех этапах обучения».

В видеоролике показаны особенности различных оценочных процедур: единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена, национальных исследований качества образования и всероссийских проверочных работ.

Из него можно узнать, по каким предметам проводится оценка знаний школьников с помощью разных оценочных процедур и как используются результаты этой оценки. 

 

Видео: Рособрнадзор

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