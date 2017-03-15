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В Полярном расскажут о боевом пути офицера-подводника Михаила Питерского

16:1515 марта 2017Просмотров: 176

Лекцию «Боевой путь Михаила Питерского» прочтет 18 марта в 11.00 часов в городском историко-краеведческом музее Полярного почетный гость, сын подводника Владимир Михайлович Питерский.

Его отец, Михаил Васильевич, служил штурманом на «видяевской» Щ-422.

После гибели подводной лодки капитан-лейтенант Питерский был переведен помощником командира на субмарину «С-51».

Войну заканчивал командиром подводной лодки «В-3», полученной из Великобритании по ленд-лизу.

Награжден орденами Красной звезды, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалью за боевые заслуги. После увольнения в запас работал в научно-исследовательском институте в Москве.

К 100-летию со дня рождения подводника-североморца его сын с супругой выпустили альбом.

«Этот альбом – призыв к правнукам-наследникам боевой славы фронтовиков крепить свое национальное героико-патриотические самосознание для сбережения достоинства и приумножения величия Родины» – таково предисловие к изданию, которое Владимир Михайлович передал городскому историко-краеведческому музею.

В нем автор делится не только фотографиями, но и воспоминаниями своего отца о службе на Северном флоте в годы Великой Отечественной войны.

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