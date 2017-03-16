17 и 18 марта в центре Мурманска частично перекроют движение

Дорожная полиция предупреждает об изменении организации дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий, посвященных открытию праздника Севера.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка на территории города Мурманска во время праздничных мероприятий, посвященных открытию 83-го традиционного праздника Севера и 57-го Праздника Севера учащихся будут запрещены движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющего спецпропуска:

17 марта 2017

- по ул. Ленинградской (от д. №5/23 по ул. Воровского до ул. Профсоюзов) с 00:00 до 24:00;

- по ул. Воровского (от пр. Ленина до ул. Коминтерна) с 14:00 до 23:00

18 марта 2017

- по ул. Пушкинской, вдоль домов №3 и №3а с 00:00 до 18:00;

На указанных участках дорог будут выставлены временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.

Во избежание недоразумений, просим жителей областного центра и гостей северной столицы убрать свой автотранспорт с освобождаемых для проведения мероприятий мест и планировать маршруты передвижения и посещения праздничных мероприятий с учетом вышеуказанных ограничений, информирует ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области.