17 и 18 марта в Долине Уюта пройдут соревнования Праздника Севера по биатлону

17 марта в 10:30 в Долине Уюта начнутся соревнования по биатлону традиционного Праздника Севера.

Конкуренцию мурманчанам на снежных трассах Долины Уюта составят гости из разных городов страны, а также Белоруссии.

Юные и взрослые стреляющие лыжники поспорят за медали в двух дисциплинах.

Биатлонисты разыграют комплекты награды в спринте с двумя огневыми рубежами.

В субботу 18 марта в 11:00 в Долине Уюта они поборются за титул сильнейшего в персьюте с четырьмя огневыми рубежами. По ее окончании состоится церемония награждения победителей и призёров.

Напомним, что до официального открытия 83-го традиционного Праздника Севера осталось два дня.

Торжественная церемония состоится 17 марта на площади Пять Углов в 20.00, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.