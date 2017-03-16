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18 марта в Мурманске пройдет финал конкурса «Звездные барышни»

10:0016 марта 2017Просмотров: 126

8 марта в 15.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдет финал областного конкурса среди женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств «Звездные барышни». 

В конкурсе принимают участие 16 женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств, включая гражданский персонал, из Мурманска, Североморска, Гаджиево, Полярного, Заозерска, Мончегорска, поселков Сафоново, Спутник и Печенга.

I этап конкурса прошел 6 марта, в рамках которого участницам предстояло преодолеть дистанцию 25 метров, продемонстрировать владение огнестрельным оружием и стрельбу из пневматической винтовки, а также выполнить комплекс упражнений под руководством инструктора по фитнесу.

В финале конкурса девушки представят на суд жюри визитные карточки «Будем знакомы», исполнят творческие номера в любом жанре в конкурсе «Минуты славы…», продемонстрируют наряды, изготовленные из подручных материалов, и продефилируют в вечернем туалете. 

По результатам работы жюри всем участницам вручаются дипломы в номинациях конкурса и памятные сувениры. Победительнице вручается диплом победителя и присваивается титул «Звездная барышня».

Мероприятие направлено на формирование позитивного отношения к Вооруженным силам, силовым структурам и ведомствам, укрепление межведомственных культурных связей.

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