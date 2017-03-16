19 марта в Полярном откроется выставка «Эскадра трех океанов»

Выставка «Эскадра трех океанов» откроется в городском историко-краеведческом музее Полярного.

Она расскажет о делах, об истории, о судьбе уникального для Военно-Морского флота соединения – Краснознаменной ордена Ушакова I степени 4-ой эскадры подводных лодок Северного флота.

Ветеран соединения, писатель-маринист Николай Черкашин представил фотографии из личных архивов моряков-подводников, которые лучше всего передают дух времени, особенности службы, быта и семейной жизни подводников, эпизоды боевых служб и дальних походов.

Открытие состоится 19 марта в 13.00, информирует городской историко-краеведческий музей город Полярный.