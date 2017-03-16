А я бы в лётчики пошел! Юные авиамоделисты побывали на экскурсии в аэропорту «Мурманск»

Юные авиамоделисты Кольского района смогли увидеть и оценить, как работает главная воздушная гавань нашего заполярного региона. Сотрудники аэропорта «Мурманск» провели для ребят экскурсию, показали и технику, и диспетчерскую, и, даже зал для приема VIP-пассажиров. Обо всем по порядку Марк Протасов и Константин Кабанец.

Экскурсия начинается с «Вип» зала. Это комната ожидания для пассажиров бизнес-класса. Все «звёзды» эстрады, деятели искусства мировой величины, первые лица попадают в Мурманск и уезжают из заполярной столицы, проходя регистрацию и контроль через это помещение. Здесь ожидали рейсы и пили кофе Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Валерий Леонтьев, Егор Кончаловский и Пьер Ришар…

Дальше путь лежит на лётное поле. Впереди - самое интересное. Ребята в предвкушении.



Две минуты - и экскурсанты уже на перроне. Но! Вместо воздушных лайнеров по взлётно-посадочной полосе курсируют большегрузные машины, грейдеры. Идет уборка лётного поля от снега. В этом году сугробов намело видимо-невидимо, а чистить полосу, рулёжные дорожки и стоянки можно только в перерывах между рейсами. Вот и приходится снегоуборщикам трудиться порой в три смены, чтобы не нарушать авиасообщение.



Здесь же, неподалеку, для ребят выстроили в ряд пожарную технику. Без неё нигде не обойтись, а в аэропорту - особенно. У ребят тысяча вопросов: что должен уметь пожарный в авиации, где сушат пожарные рукава, зачем пожарной машине пушка?..



В цистерне пожарного грузовика помещается 12 тонн воды, а лафетная установка способна дать мощную струю пенного раствора на расстояние до 70 метров! Это относительно безопасное расстояние, и это может спасти жизнь пожарным, если вдруг придётся тушить огонь, вспыхнувший на аварийно севшем самолёте. Но, к счастью, в Мурманске серьёзных авиакатастроф не было.

Виталий Димитренко, Начальник смены пожаротушения аэропорта Мурманск: «Процентов 85-90 времени мы посвящаем именно повышению квалификации и тренировкам. Почему бы детям не показать технику? Это интересно и им и нам».

И уж совсем неймётся мальчишкам, когда позволяют заглянуть внутрь автомобиля. Когда еще довелось бы занять место начальника пожарного расчета?

Данил Баскаков: «Ты хотел бы в таком работать? Да! А не страшно? Нет! Это то же самое, как военная машина, ракетная установка!»

Впечатлений много, а вот время ограничено. Пора возвращаться в здание аэровокзала. Там еще одна остановка - в помещении координационно-диспетчерской службы.

Сразу понятно: здесь работают люди, влюблённые в свою профессию.

И действительно, отсюда диспетчер может выйти и на связь с залами вылета и прибытия пассажиров, и с самолётами, и со всеми наземными аэродромными службами. Только что ребята ходили по перрону, а диспетчер по монитору следил за их перемещением.

Все эти мальчишки занимаются в кружке юных авиамоделистов, а потому их интерес к деталям вполне оправдан.

Влад Лозовой: «Вы представьте, чтобы всё организовать, чтобы никаких происшествий, это, как я считаю, много труда надо, много сил».

Марина Криндюкова, педагог дополнительного образования ДЮЦ Кольского района: «Это профориентация, это работа на будущие кадры, это партнёрские отношения с нашим аэропортом, спасибо им огромное, что они нас пригласили».

Мурманск, хоть и не далеко от Москвы, всего 2,5 часа лёту, но всё ж не центр. Найти крепкие профессионально подготовленные кадры здесь у нас не просто, профильных вузов нет. Потому и будят детский интерес со школьной скамьи, рассказывают о сложном просто, и очень серьёзно о простом.

Александр Архипов, руководитель по авиационной коммерческой деятельности: «В 2016 году пассажиропоток аэропорта Мурманск показал небольшой рост - 1,7%. Мы перевезли более 760 тысяч пассажиров».

760 тысяч - это практически все население Мурманской области! Сейчас идет большой поток иностранных туристов. В аэропорту задумались о строительстве нового терминала, уже закупают новую снегоуборочную технику. Жизнь продолжается, в регионе растут дети, которые уже готовы связать свою жизнь с авиацией.

Влад Лозовой: «Сначала я об этом не задумывался. Но постепенно стало все больше и больше нравиться. Думаю, можно связать жизнь».