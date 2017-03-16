Фильмы киномарафона «Северный характер» показали осуждённым в Мурмашах и Оленегорске

Третий год подряд фильмы киномарафона «Северный характер»доступны для просмотра осуждённым исправительных учреждений Мурманской области.

Документальные фильмы демонстрируются не только по сети кабельного телевидения в вечернее время. Сотрудники воспитательных отделов организовывают сеансы кинопросмотра в клубах учреждений с последующим обсуждением увиденного.

Более 10 таких киносеансов прошло уже в оленегорской колонии-поселении и в колонии особого режима в Мурмашах. В общей сложности познакомиться с документальными работами участников кинофестиваля «Северный характер» смогли около 400 человек.

Сотрудники старались организовать киносеансы с учётом рекомендаций организаторов: перед началом показа зрителям рассказывали об авторах представленных их вниманию работ, о киномарафоне. Просмотр фильмов завершался обязательными аплодисментами, а затем обменом впечатлениями от увиденного.

По словам сотрудников учреждений, осуждённые с интересом смотрят документальные работы. Кто-то особое внимание уделяет операторской работе, кого-то увлекает история героев, а кто-то смотрит с долей скепсиса.

Но никого фильмы не оставляют равнодушным.

До середины мая киносеансы киномарафона «Северный характер» должны пройти во всех колониях области, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.