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Полное видео программы «Новости»

20:0016 марта 2017Просмотров: 134

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 16 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

В Мурманске - очередная жертва оттепели. Снежная глыба раздавила иномарку во дворе.

Семь лет ждали и стройка завершена. В Кандалакше открылся плавательный бассейн.

Детский городок на Семеновском озере скоро снесут, ..но потом отстроят заново. Проект нового детского парка отдыха «Сказка».

Десятки людей на свободе, условный теракт ликвидирован. В Заозёрске состоялись учения «Арсенал-2017»

Больше 250 нарушений за неделю проверки. В Мурманской области подводят итоги операции «Грузовик».

Безопасность - прежде всего! Защититься от хакеров помогут современные информационные технологии.

Продолжать и развивать. В новом визит-центре заповедника «Пасвик» в Никеле состоялась международная встреча, посвящённая Году экологии в России и десятилетнему сотрудничеству заповедника с «Норникелем».

За победу в снежном бою. Главы Мурманска наградили молодежь за игру в снежки.

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