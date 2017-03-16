Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 16 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

В Мурманске - очередная жертва оттепели. Снежная глыба раздавила иномарку во дворе.



Семь лет ждали и стройка завершена. В Кандалакше открылся плавательный бассейн.



Детский городок на Семеновском озере скоро снесут, ..но потом отстроят заново. Проект нового детского парка отдыха «Сказка».



Десятки людей на свободе, условный теракт ликвидирован. В Заозёрске состоялись учения «Арсенал-2017»



Больше 250 нарушений за неделю проверки. В Мурманской области подводят итоги операции «Грузовик».

Безопасность - прежде всего! Защититься от хакеров помогут современные информационные технологии.



Продолжать и развивать. В новом визит-центре заповедника «Пасвик» в Никеле состоялась международная встреча, посвящённая Году экологии в России и десятилетнему сотрудничеству заповедника с «Норникелем».



За победу в снежном бою. Главы Мурманска наградили молодежь за игру в снежки.

