В Кандалакше сын украл инструменты у отца

13 марта в кандалакшский отдел полиции поступило заявление от 61-летнего местного жителя. Мужчина пояснил, что у него из квартиры пропал аккумулятор и набор инструментов общей стоимостью 3500 рублей.

Опросив потерпевшего, полицейские выяснили, что к краже может быть причастен безработный сын заявителя, с которым он проживает в одной квартире.

35-летний мужчина, ранее судимый за кражу, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и нарушение неприкосновенности жилища, сознался в содеянном и пояснил, что похищенное имущество продал, а деньги потратил, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине теперь грозит до двух лет колонии.