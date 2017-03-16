В краеведческом музее откроется выставка живой природы Литвы

18 марта 2017 года в 15.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие выставки литовского фотографа Ренатаса Якайтиса «Дикая природа Литвы».

Ренатас Якайтис уже более 15 лет фотографирует живую природу Литвы, но за пределами своей страны фотограф пока малоизвестен.

По образованию он эколог, его работа связана с охраной окружающей среды.

Фотография для него уже давно стала не просто хобби, а второй, вернее – третьей профессией, поскольку он еще и орнитолог.

Съемке природы фотограф посвящает почти все свое свободное время, для чего много времени проводит в лесу.

Посетители увидят 35 работ фотохудожника.

Особый интерес представляют снимки животных, так как Ренатас фотографирует только диких зверей.

В открытии выставки примет участие Генеральный консул Литовской республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис.

Творческим подаркам первым посетителям выставки станет выступление ансамбля «Литва» Литовского культурного общества г. Мурманска.