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В Мурманске – очередная жертва оттепели. Снежная глыба раздавила иномарку во дворе

20:1216 марта 2017Просмотров: 690

На улице все теплее, снежные глыбы и сосульки падают все чаще. Сегодня очередная порция снега приземлилась на крышу припаркованного «Мерседеса». Случилось это днем во дворе 9 дома на Ледокольном проезде.

Стекла разбиты, крыша - в салоне, двери и стойки повело. 9-летний «Мерседес» стоимостью 700 тысяч рублей теперь разве что на запчасти пойдет. Хозяева разбитой иномарки предпочли остаться за кадром. Эксперт рассказывает - это конструктивная гибель автомобиля. Конечно, отремонтировать можно все. Но нерентабельно.

Денис Раков, эксперт: «К счастью, людей в автомобиле не было. Если снимите, увидите, что крыша лежит практически на сидениях. Если бы кто-то был внутри автомобиля, исход был бы хуже. Как минимум, были бы пострадавшие».

Вероятнее всего, снег упал не с крыши дома, а с самодельного козырька балкона на 9 этаже. Сильный грохот слышали многие соседи.

Вячеслав Шевчук: «А так и понял, что снег упал. А написано на доме «Машины не ставить». Вот сами поставили и заработали».

Рядом с балконом, откуда сошла глыба, еще один такой же балкон с внушительной шапкой снега. Она еще не успела рухнуть. Местные жители, когда ходят вдоль дома, всегда наверх смотрят. Мало ли что. И ругают управляющую компанию.

Раиса Духанина: «Ремстрой», «Ремстрой-2». Как работают? Да как работают! Вот не чистили ни разу, как работают! Никому ничего не надо».

Правда, еще нужно разбираться, кто и как облагораживал эти балконы и чья обязанность чистить скапливающийся на них снег. До управляющей компании хозяева разбитой машины дозвониться не смогли. Участковый пообещал подъехать ближе к вечеру, чтобы зафиксировать все повреждения.

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