В Мурманске представители 10 стран обсудят арктическое рыболовство

В конференции примут участие специалисты и наблюдатели из Норвегии, Финляндии, Исландии, Дании, Нидерландов, Великобритании, Германии, Японии, Латвии и Польши.

Делегаты из 10 стран примут участие в IV Международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы», которая пройдет в Мурманске 22-23 марта.

Главной темой конференции в этом году станут вопросы государственного стимулирования модернизации океанического и прибрежного флота.

С информацией о потребностях мурманских рыбопромышленников в строительстве новых рыболовецких судов выступят представители самых крупных рыбацких региональных объединений – «Союз рыбопромышленников Севера» и «Ассоциация прибрежного рыболовства и фермерских хозяйств Мурмана».

Свои возможности и новые проекты представят специалисты из Санкт-Петербурга, Выборга и Ярославля.

О восстановлении кооперационных связей по ремонту рыбопромысловых судов расскажут представители Польши, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для широкой представительной аудитории судовладельцев будет озвучен доклад Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области о мероприятиях в сфере государственной поддержки проектов по модернизации флота и созданию перерабатывающих производств, которые подготовлены региональным правительством.