В Мурманской области дорожная полиция оформила 60 столкновений за сутки

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 455 нарушений Правил дорожного движения.

15 нарушений допущено пешеходами, 2 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 4 водителя.

Выявлено 16 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 212 нарушений ПДД.

5 водителей было задержано за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 60 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Мурманской области.