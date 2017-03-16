В новом визит-центре заповедника «Пасвик» в Никеле состоялась международная встреча, посвящённая Году экологии в России и десятилетнему сотрудничеству заповедной территории с компанией «Норникель».

Гости - давние партнёры заповедника «Пасвик» из Швеции, Финляндии, Норвегии и нескольких природоохранных территорий России, после экскурсии высоко оценили возможности новой площадки для международного сотрудничества в сфере экологии.



Йорген Холтен Йоргенсен, консул генерального консульства Норвегии в Мурманске: «Потрясающее настроение от этого посещения. Визит-центр на самом деле прекрасен. Он потрясающ по своим масштабам, по своему содержанию. Мне кажется, для небольшого заповедника на краю земли, создание такого центра, это действительно очень большой шаг».



«Мы рады, и мы должны поблагодарить «Норильский никель» за то, что компания профинансировала этот проект. Мы высоко ценим работу компании по сохранению окружающей среды и надеемся на реализацию новых экологических программ» - отметил в своей речи консул генерального консульства Норвегии в Мурманске Йорген Холтен Йоргенсен. «Норникель» и входящая в его состав «Кольская ГМК», сотрудничают с «Пасвиком» уже более десяти лет. Это объясняется обоюдным стремлением улучшить состояние окружающей среды, объединив усилия.



Александр Тюкин, начальник управления научно-технического развития и экологической безопасности Кольской ГМК: «Конечным результатом нашей работы является состояние самой природы - растений, животных, биоразнообразие и количество видов, объёмы популяции. И здесь нам на помощь приходят учёные в области соответствующих предметов. Это заповедники, особо охраняемые природные территории, исследователи самой природы».



Примеры сотрудничества промышленных предприятий и охраняемых природных территорий - это естественный цивилизованный диалог. Например, в Швеции гидроэлектростанция выделила средства на строительство экологического объекта.



Магнус Юханссон, менеджер проектов департамента окружающей среды Швеции: «Это сотрудничество не типично, но оно становится всё более и более частым. Компании хотят иметь хороший экологический профиль».



На заповедных территориях специалисты «Пасвика» ведут научную работу уже 25 лет. Сегодня в зоне постоянного внимания, в том числе, и промышленные площадки Никеля и Заполярного. Благодаря новым фотоловушкам, современной метеостанции и другому оборудованию, предоставленному горно-металлургическим партнёром, многие исследования удалось расширить и сделать круглогодичными. Собранными данными учёные охотно делятся со своими зарубежными коллегами.



Снурре Хаген, директор норвежского исследовательского института «NIBIO Svanhovd»: «Я полагаю, что это очень хорошая российская традиция - собирать серьёзные данные на протяжении многих лет для того, чтобы наблюдать изменения. И мы очень счастливы, что у нас есть такая возможность сотрудничать».



Сергей Шатуновский-Бюрно, генеральный консул России в Киркенесе: «Наконец, на российской территории появилось такое место, которое до сих пор было только в Норвегии. Мы считаем, что российские исследования в области биологии вполне сопоставимы с европейскими и вообще в принципе с мировыми, они стоят на одной ноге и поэтому создание такого центра - это своевременный и очень положительный шаг».



При этом, как заверили участники встречи, работа ведётся в независимости от политических отношений.



Юрки Толонен, региональный директор лесной службы Финляндии «Метсахаллитус»: «Мы не занимаемся политикой, мы занимаемся охраной окружающей среды и у нас очень хорошие взаимоотношения с российскими партнёрами. У нас общие границы, о которых птицы и другие животные ничего не знают».



Сегодня четыре страны готовятся к новой серьёзной совместной работе - провести ревизию трансграничной реки Паз и создать её новый паспорт. По мнению учёных, подобный проект позволит создать максимально объективную картину воздействия человека на природу во всех этих государствах.