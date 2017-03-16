Защититься от хакеров помогут современные информационные технологии

Информационная безопасность данных стала темой конференции специалистов в области IT технологий. Встреча состоялась в мурманском деловом центре "Азимут". Участники - говорили о методах борьбы с хакерами, а также представили современные продукты и решения для защиты информации.

20 лет назад мобильный телефон многие называли роскошью. Теперь "умный" гаджет есть в кармане почти у каждого. Ежедневно люди общаются и обмениваются данными через интернет. Информация стала сегодня одним из самых ценных ресурсов на планете. Пароли, пин-коды, номера банковских счетов, персональные данные - всё это нуждается в надёжной защите.

Тимур Лапин, председатель комитета по развитию информационных технологий Мурманской области: «Больше на сегодняшний день мероприятие ориентированно на органы исполнительной власти. Причем муниципальной и государственной. Не секрет, что сегодняшняя работа чиновника связана с огромными потоками информации, неотъемлемой частью которой является конфиденциальная информация, информация персональных данных, которая необходима, что определенным образом в соответствии с действующими нормативами была защищена».

Специалисты IT компании "Инфотекс" представили гостям свои технические наработки. Современные технологии позволяют защищать данные, как на мобильных устройствах, так и на крупных серверах.

Александр Василенков, специалист компании "Инфотекс": «Устанавливается наш vipnet клиент, загружаются симметричные ключи шифрования, после этого организуется защищенный канал с этого устройства до корпоративной сети. После этого можно получить доступ в защищенном режиме к различной информации. Это может быть почта, веб сайт, доступ к базам данных и так далее».

На прочность защиту проверяют специалисты федеральной службы безопасности. И только потом продукт поступает на рынок. Методы защиты обновляются каждый год. Важно не отставать от этого развития. Это же отметил в своём приветствии заместитель губернатора Анатолий Векшин

Он подчеркнул, что подобные встречи нужны и важны, так как это возможность обменяться опытом, обсудить проблемы, которые возникают сегодня в области безопасности информации, ведь они останутся актуальными в ближайшие десять-двадцать лет.