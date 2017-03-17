Что делать если течет крыша? Министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский ответил на вопросы журналистов

Текущие крыши, сосульки и гололед. Вот основные темы репортажей этой недели. Сегодня министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Гноевский посоветовал жителя Мурманской области, что делать тем, у кого всплыли весенние проблемы.

Эта тема особенно волновала мурманчан на этой неделе. На улице оттепель, в квартирах весенняя капель. К нам в редакцию поступили десятки звонков от тех, кто уже устал бороться с водопадами в подъездах и квартирах.



Как рассказал сегодня министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский, ответственные за текущий ремонт - управляющие компании, которые обслуживают дома. Не работают коммунальщики - пишите жалобу в госжилинспекцию, письма губернатору и высшим другим должностным лицам - сказал министр - лишь оттягивают решение проблемы.



Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Закон говорит, должен персонально обратиться собственник. Это должны все понять и не надо писать жалобы везде, а написать в два адреса в управляющую компанию и ГЖИ. Все! Дальше управляющая компания должна сделать так, чтобы вам не текло. Летом или зимой неважно, сейчас кровли ремонтируются круглый год, должна сделать текущий ремонт, чтобы не было протечек. Второй путь - это какие-то дома попали в программу капремонта».



Сегодня в программу капремонта на 2017 год попали 368 домов по всей области. 137 планируют отремонтировать только в столице Заполярья, в частности кровли, внутридомовые сети и лифты.



Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Механизм капитального ремонта нам позволит в этом году и первой половине следующего года в Мурманской области, и в первую очередь это касается Мурманска, заменить 377 лифтов, все, которые старше 25 лет».

Конкурсы на подрядные организации в министерстве уже провели, отобрали 34 компании, которые будут производить проектные, строительные работы и надзор. Всего в 2017 году на капитальные ремонты домов в регионе планируют потратить более миллиарда рублей.