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Энергично и светло. «Колэнерго» отмечает юбилей

20:0617 марта 2017Просмотров: 153

Северные и Центральные электрические сети «Колэнерго» отмечают 80-летие со дня основания. Как выглядело место ещё до постройки центральной подстанции в Мурманске, кто наблюдает за областью и видит все малейшие перебои в сети. Расскажут Татьяна Юлусова и Виталий Попков.

Пустырь в центре будущего города, туда-сюда лошади перевозят грузы. Спустя несколько десятилететий здесь будет построена центральная электроподстанция в областном центре. В 1937 году в год основания сетей протяженность линий электропередачи на всем полуострове была не более 200 километров. На сегодняшний день она более 5 тысяч.

С севера на юг, и с запада на восток наш регион в паутинах электрических сетей. А это диспетчерский пункт. Сами сотрудники его называют сердцем большого организма. Так выглядит северная часть области. Можно посмотреть без перебоев ли работает подстанция в Островном или Териберке.

Анна Горячева, старший диспетчер Северных электрических сетей: «Раньше всё было проще, не было компьютеров, не было такой схемы. Как только электроснабжение пропадало, телефоны были всегда, звонили по телефону. Аварийная бригада выезжала конкретно по проблеме, например, отсутствие света. Сейчас же диспетчер много всего видит».

Для нас большая карта с огоньками, для работников - мнемосхема. Если горит красный - это хорошо. Если замигал зелёный, то возникли неполадки. И за всеми изменениями круглые сутки наблюдают диспетчеры.

Северным и Центральным электросетям - 80. Сергей Викулин в этом году тоже отметит профессиональную годовщину. 40 лет он работает в «Колэнерго». Сейчас директор, но помнит, как катушки по территории перевозили на санях, сотрудники расчищали подстанции от снега в свой собственный рост, бригады ставили линии электропередач с помощью вертолёта. Тогда и сейчас здесь трудятся настоящие профессионалы, преданные своему делу, своей профессии.

Сергей Викулин, директор «Колэнерго»: «Большое спасибо хочется сказать и снять головной убор перед ветеранами, которые строили и делали всё это на благо развития нашего предприятия. Так же пожелать сегодняшним нашим сотрудникам - здоровья и безаварийной работы. И всяческих благ, как в профессиональном, так личном плане».

Край развивается и электроэнергетика вместе с ним. Каждый год запускается новое оборудование. За восемь десятков лет Северные и Центральные сети превратились в крупный электроэнергетический комплекс. Благодаря ему в наших домах горят лампочки и работают электрочайники. А крупнейшие промышленные предприятия региона работают без перебоев.

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