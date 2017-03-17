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Мурманские школьники напишут «Письмо Победы»

09:3017 марта 2017Просмотров: 137

Мурманские школьники присоединились к Всероссийской акции «Письмо Победы».

Они готовят письма «в прошлое» – членам своих семей, принимавшим участие в Великой Отечественной войне, родственникам, которые трудились в тылу, пережили блокаду, эвакуацию, погибли, защищая Родину.

- С каждым днем в проекте участвует все больше школьников. Отрадно, что задействованы не только дети, но и их родители, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Наша цель – получить с помощью писем отклик в сердцах юных мурманчан.

К акции уже подключились все школы города. Сначала ребята изучают семейные архивы, собирают материалы, участвуют в классных часах, уроках мужества.

Сегодня такое занятие прошло в школе № 38 (ул. Сафонова, 37). Ее ученики участвуют в акции совместно с воспитанниками одной из школ города Сочи.

– Примечательно, что этот проект объединяет россиян всех поколений, ребят из разных городов. Мы очень рады, что практика такого взаимодействия возрождается, – рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Людмила Ананьина.

Итоги будут подведены в преддверии Дня Победы.

Все письма, подготовленные мурманскими школьниками, объединят в большую электронную книгу.

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