Рособрнадзор проверил технологическую готовность пунктов ЕГЭ-2017

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела проверку технологической готовности пунктов проведения единого государственного экзамена (ППЭ) к началу ЕГЭ.

«По итогам состоявшихся мероприятий можно сделать вывод о технологической готовности субъектов Российской Федерации к проведению ЕГЭ 2017 года», - заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Участие в пробном тестировании технологий, применяемых для печати и обработки экзаменационных материалов ЕГЭ, приняли более 1,1 тысячи ППЭ из всех субъектов Российской Федерации, которые будут задействованы в экзаменационную кампанию 2017 года, в том числе более 200 ППЭ досрочного периода и 900 ППЭ, которые впервые будут использовать новые технологические решения в 2017 году.

Основной задачей тренировочных мероприятий была отработка процедуры проведения ЕГЭ с применением технологий печати контрольных измерительных материалов (КИМ) в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных материалов в штабе ППЭ.

К тренировке привлекались руководители ППЭ, технические специалисты и члены государственных экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации (ГЭК).

Отрабатывались процедуры контроля технической готовности, печати КИМ в аудиториях ППЭ, перевода бланков участников в электронный вид в штабе ППЭ, передача зашифрованных пакетов данных и их расшифровка в РЦОИ, передача текущих статусов готовности ППЭ в систему мониторинга Рособрнадзора.