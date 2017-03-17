16+
;
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Рособрнадзор проверил технологическую готовность пунктов ЕГЭ-2017

16:3017 марта 2017Просмотров: 125

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела проверку технологической готовности пунктов проведения единого государственного экзамена (ППЭ) к началу ЕГЭ. 

«По итогам состоявшихся мероприятий можно сделать вывод о технологической готовности субъектов Российской Федерации к проведению ЕГЭ 2017 года», - заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Участие в пробном тестировании технологий, применяемых для печати и обработки экзаменационных материалов ЕГЭ, приняли более 1,1 тысячи ППЭ из всех субъектов Российской Федерации, которые будут задействованы в экзаменационную кампанию 2017 года, в том числе более 200 ППЭ досрочного периода и 900 ППЭ, которые впервые будут использовать новые технологические решения в 2017 году.

Основной задачей тренировочных мероприятий была отработка процедуры проведения ЕГЭ с применением технологий печати контрольных измерительных материалов (КИМ) в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных материалов в штабе ППЭ.

К тренировке привлекались руководители ППЭ, технические специалисты и члены государственных экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации (ГЭК).

Отрабатывались процедуры контроля технической готовности, печати КИМ в аудиториях ППЭ, перевода бланков участников в электронный вид в штабе ППЭ, передача зашифрованных пакетов данных и их расшифровка в РЦОИ, передача текущих статусов готовности ППЭ в систему мониторинга Рособрнадзора.

Читайте также
Прогноз погоды по Мурманской области на 18 мартаОчередной выпуск программы «Место встречи ТВ-21» посвящён старту 83 традиционного Праздника СевераПродажи автомобилей LADA в Европе увеличились почти вдвоеУсловный диверсант дал нам интервью, пока служебная овчарка старалась разорвать его в клочья
В краеведческом музее откроется выставка, посвящённая Героям Советского СоюзаКак ребенку получить путевку в знаменитый «Артек»?От мончегорцев ждут интересных идей и предложений по развитию городаВ студии ТВ-21 побывала команда КВН Сборная города МурманскаКольская АЭС: в Полярных Зорях стартует Год экологииГенеральный консул Литвы в Санкт-Петербурге посетил Мурманск
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  