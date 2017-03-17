16+
;
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Условный диверсант дал нам интервью, пока служебная овчарка старалась разорвать его в клочья

16:1817 марта 2017Просмотров: 162

Пушистый симпатичный Олаф сидел мирно, пока не услышал команду «фас!». А потом в компании своей напарницы бросился догонять и задерживать «диверсантов», которые решили «заминировать» Атомфлот.

И тут нарушители поняли: с двумя овчарками лучше не спорить. А если учесть, что рядом тут же оказались пятеро бойцов спецназа, шансов «взорвать» стратегический объект у подельников не осталось вовсе.

Бойцы спецназа войск Национальной гвардии по Мурманской области сегодня провели на полигоне тренировку, рассказали, как воспитывают служебных собак, показали, на что способны их питомцы.

 

Читайте также
Прогноз погоды по Мурманской области на 18 мартаОчередной выпуск программы «Место встречи ТВ-21» посвящён старту 83 традиционного Праздника СевераПродажи автомобилей LADA в Европе увеличились почти вдвоеРособрнадзор проверил технологическую готовность пунктов ЕГЭ-2017
В краеведческом музее откроется выставка, посвящённая Героям Советского СоюзаКак ребенку получить путевку в знаменитый «Артек»?От мончегорцев ждут интересных идей и предложений по развитию городаВ студии ТВ-21 побывала команда КВН Сборная города МурманскаКольская АЭС: в Полярных Зорях стартует Год экологииГенеральный консул Литвы в Санкт-Петербурге посетил Мурманск
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  