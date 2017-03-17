Условный диверсант дал нам интервью, пока служебная овчарка старалась разорвать его в клочья

Пушистый симпатичный Олаф сидел мирно, пока не услышал команду «фас!». А потом в компании своей напарницы бросился догонять и задерживать «диверсантов», которые решили «заминировать» Атомфлот.

И тут нарушители поняли: с двумя овчарками лучше не спорить. А если учесть, что рядом тут же оказались пятеро бойцов спецназа, шансов «взорвать» стратегический объект у подельников не осталось вовсе.

Бойцы спецназа войск Национальной гвардии по Мурманской области сегодня провели на полигоне тренировку, рассказали, как воспитывают служебных собак, показали, на что способны их питомцы.