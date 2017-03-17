В краеведческом музее откроется выставка, посвящённая Героям Советского Союза

20 марта в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 3 этаж) начнет работу мини-выставка «Их имена – Герои», посвящённая Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Советском Заполярье.

Уже второй год подряд выставка под этим символичным названием проводится в стенах музея.

В этом году посетители увидят значки, удостоверения, письма, фотографии известных личностей: Федора Коновалова - сапёра, командира взвода 82-го гвардейского отдельного сапёрного батальона 71-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии, пехотинцев 14-й армии Карельского фронта Павла Примакова и Николая Кононова и других участников Великой Отечественной войны.

Выставка будет работать до 20 апреля.