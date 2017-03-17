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В Мурманск приехал генеральный консул Литвы в Санкт-Петербурге

20:0817 марта 2017Просмотров: 181

Сегодня в Мурманске состоялась встреча заместителя губернатора Мурманской области Романа Дурягина с Генеральным консулом Литвы в Санкт-Петербурге Дайнюсом Нумгаудисом.

В Мурманске Дайнюс Нумгаудис был впервые. Он подчеркнул, что в нашем городе официально проживает 350 литовцев. По его мнению, живут они хорошо. Он поблагодарил Романа Дурягина за существующие условия.

Роман Дурягин, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы соседи и все равно несмотря на все политические дрязги мы должны интересоваться друг другом, дружить. Когда все страсти улягутся, надо будет с чего-то начинать, а дипломаты для того и существуют, для того чтобы в самые трудные, сложные времена был бы диалог».

Заместитель губернатора подчеркнул, что важно найти новые точки соприкосновения с Литвой. Развивать сотрудничество в социально-экономической сфере и культурной.

Дайнюс Нумгаудис,генеральный консул Литвы в Санкт-Петербурге: «Литва с 2008 года является одним из наших торговых партнеров. Так, по итогам 2016 года внешнеторговый оборот Литвы с Россией, мурманской областью вырос более чем на 10% и составил около 139 миллионов долларов США».

Завтра в краеведческом музее откроется фотовыставка литовского фотографа. Посвящена она году экологии в России. Дайнюс Нумгаудис примет участие в открытии. Должность генконсула он занял в августе 2015 года. С 1989 года по 1991 он работал учителем истории в гимназии.

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