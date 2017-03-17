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В Мурманском арктическом университете вручили дипломы выпускникам норвежско-российской магистратуры

20:0217 марта 2017Просмотров: 174

В Мурманском арктическом государственном университете вручили дипломы выпускникам первого набора совместной норвежско-российской магистратуры. Это первый опыт реализации такой программы на территории нашего региона. И уже точно можно сказать, что опыт успешный.

Это событие очень важное для арктического университета. Реализовывали программу усилиями граждан двух стран, представителями Северного университета в норвежском Будё и Мурманского арктического университета. Программа называется «Границеведение: опыт практического знания».

Андрей Сергеев, ректор Мурманского арктического государственного университета: «Программа, несмотря на то что там есть такой философский окрас, тем не менее это опыт практического знания. Это опыт переживаний совершенно разных линий. Совершенно тематических горизонтов в зависимости от того какой был бэкграунд у каждого из участвовавших в программе».

Сам ректор в качестве научного руководителя вел 3 магистрантов. Всего же до финиша дошли 8 человек. Шли к этому событию 3 с половиной года, имеено столько продолжалась учеба. Начинали еще до ухудшений отношений между Россией и Норвегией.

Вигго Россвэр, профессор Северного университета (Норвегия): «Нет, ухудшение отношений России и Норвегии ни коим образом не отразилось на реализации совместной программы. Программа показывает, что касается, по крайней мере, севера Норвегии, что между нашими странами сохраняются хорошие отношения».

Вручали дипломы магистрам в во время мероприятий международного Кантовско-Бахтинского семинара. Он проходил в пятый раз и стал уже традиционным весенним мероприятием, в котором участвуют ведущие представители университетской науки Европейского Севера. Это огромная практика для студентов арктического университета.

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