«Барнео-2017»: арктическая экспедиция начинается!

Сегодня в Мурманск прибыл военно-транспортный самолёт ИЛ-76МД. Он привёз группу полярников, участников экспедиции «Барнео-2017», и специальный груз для строительства ледового аэродрома в Арктике, почти у самого Северного Полюса Земли.

Эта экспедиция по счёту уже 16-ая. Проводится она под эгидой Русского географического общества экспедиционным центром «Полюс» Ассоциации полярников России.

В Мурманске сформируют три партии груза: тракторы, бочки с топливом, запасы продовольствия и воды. В высокие широты груз и людей доставят тем же самолётом ИЛ-76МД.

Командир экипажа – лётчик-снайпер Геннадий Гребенщиков. Он – один из немногих в мире, кто способен выполнять такие уникальные по своей сложности авиационные операции.

Самолёт совершит три рейса из Мурманска к Северному Полюсу. Первыми на «макушку Земли» будет десантироваться группа парашютистов-полярников, 9 человек. Среди них – наш земляк Владимир Плигин, авиационный спасатель Мурманской региональной поисково-спасательной базы Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра. Для него это будет уже 11й прыжок на Северный Полюс.

Встреча в Мурманске прошла, как всегда, тепло. Уже завтра команда приступит к сортировке груза. Курс на Северный Полюс возьмут как только позволит погода.

Наш репортаж о встрече самолёта и полярников смотрите в понедельник, 20 марта, в 19.30 на канале ТВ-21 и в 20.00 на канале ТВ21+.