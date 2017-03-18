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«Место встречи ТВ-21»: все на старты Праздника Севера!

16:3018 марта 2017Просмотров: 83

Очередной выпуск программы «Место встречи ТВ-21» посвящён главному спортивному событию уходящей недели в Мурманской области - старту 83-го традиционного Праздника Севера.

Об уникальности праздника, изюминках, которые ждут спортсменов и болельщиков в этом году рассказывают Светлана Наумова - председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области; Анна Богалий - двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России. Прославленная спортсменка поведает зрителям и журналисту Юрию Ерофееву о том, как складывается сегодня её спортивная карьера и кто такой рыжий, пушистый талисман с которым Анна пришла в студию. 

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