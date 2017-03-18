Мурманчанка похитила у знакомого ноутбук и мобильный телефон

52-летний мурманчанин обратился в отдел полиции с заявлением о краже принадлежащих ему ноутбука и мобильного телефона общей стоимостью 22 тысячи рублей.

По словам потерпевшего, хищение произошло в квартире по ул. Фестивальная.

Полицейские выяснили, что кража была совершена, после совместного распития спиртных напитков. В ней есть основания подозревать знакомую потерпевшего, которая находилась на момент хищения у него в гостях.

Оперативники опросили соседей, а также изъяли отпечатки пальцев рук с места происшествия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемая 1975 года рождения была задержана и доставлена в отдел полиции. Чужое имущество она успела продать.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, - лишение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.