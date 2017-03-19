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Еще не родился, а уже интернет знаменитость!

18:3219 марта 2017Просмотров: 219

Внимание всего мира сейчас приковано к зоопарку в штате Нью-Йорк. Там со дня на день должна разродиться местная самка жирафа. Прямые эфиры в интернете в ожидании пополнения набирают десятки миллионов просмотров. 

Камеру в вольере даже пришлось на время отключать из-за жалоб зооактивистов. Мол, чего это вы тут подсматриваете?

Малыш может появится на свет в любой момент на глазах у миллионов зрителей по всему миру. И имя ему будут выбирать тоже всем миром. Зоопарк готов объявить онлайн-конкурс, как только жирафёнок родится.

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