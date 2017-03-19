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В гостях передачи «Власть: вопросы и ответы» глава администрации Мурманска Андрей Сысоев

16:3019 марта 2017Просмотров: 222

Главные темы передачи:

Дорожное хозяйство – как город пережил зиму, какие трудности возникли с вывозом снега, сколько техники привлекалось, хватает ли техники в УДХ, оправдала ли себя идея перекрытия дорог в ночное время для очистки от снега?

Подготовка к паводку. Как город готовится к интенсивному снеготаянию? Каков прогноз на весну?

Текущие крыши – самая актуальная проблема в эти мартовские дни.

Строительство в городе. Какие дома в этом будут сносить и сколько?

Благоустройство. Зимняя иллюминация – город был украшен великолепно, горожане и многочисленные туристы – довольны. Как теперь сохранить всё это?

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