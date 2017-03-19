В Мурманске готовится к показу знаменитая опера 18-го века

Оркестр «Баренц-камерата» под руководством дирижера и гитариста Андрея Скороходова представит зрителям Мурманской области комическую оперу Джованни Перголези «Служанка-госпожа».

Это полномасштабная постановка, впервые осуществленная собственными творческими силами мурманчан.

Впервые в России её исполнили в середине 18 века. С тех пор многие театры включили её в свой постоянный репертуар.

Примечательно, что оперу написали в 1733 году во Франции. Её играли в антрактах других, более знаменитых произведений. Но потом опера обрела такую популярность, что люди стали ходить, чтобы посмотреть на нее, а не на главное произведение.



Так «Служанку-госпожу» стали показывать отдельно.



В Мурманске впервые произведение зрителям показали в начале 2000х. Но тогда приезжали московские певцы. В этот раз оперу исполнят мурманчане.



Премьера постановки состоится 2 апреля в мурманской филармонии.



