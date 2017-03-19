В Мурманске полярники пакуют груз для будущего лагеря «Барнео-2017»

Доставит его в высокие широты военно-транспортный самолёт ИЛ-76МД. Он сделает три рейса к Северному Полюсу.

Первыми на льдину десантируются парашютисты. Их задача – выжить и закрепиться в снежной целине, и чуть позже принять остальную партию груза. Два трактора, топливо, запас продовольствия и вторую часть команды также доставит ИЛ-76МД парашютным способом.

Примерно за 5 дней все вместе они должны будут построить плавучий аэродром, который потом целый месяц сможет принимать более лёгкие самолёты, АН-72, с туристами, учёными и спортсменами.

Стартует из Мурманска экспедиция, как только позволит погода.