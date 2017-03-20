«Барнео – 2017»: экспедиция на Северный Полюс готова к старту

В Мурманск специальным рейсом прибыл самолёт, который станет одной из главных действующих сил уникальной операции. Арктическая экспедиция «Барнео-2017» начинается! В этом году уже 16-я по счёту. Проводится она под эгидой Русского географического общества экспедиционным центром «Полюс» Ассоциации полярников России. В аэропорту самолёт и команду полярников встречала съемочная группа ТВ-21: Эльвира Серга и Константин Кабанец.

Тяжелый военно-транспортный самолёт ИЛ-76 привёз в Мурманск группу полярников и специальный груз. Нашему аэропорту не впервой принимать таких гостей. Географически Мурманск - самая оптимальная точка для промежуточной посадки на пути к Северному Полюсу.

Командир экипажа - лётчик-снайпер Геннадий Гребенщиков - один из немногих, кто способен проводить такие авиационные операции, уникальные по своей сложности. Традиционно, из самолёта он выходит первым.

Они прилетают раз в год, в марте, чтобы совершить отсюда три рейса к макушке Земли и построить в Арктике аэродром на дрейфующей льдине и лагерь «Барнео». Команда практически не меняется уже 16 лет. В ней парашютисты-полярники из разных городов России. От Мурманска в передовой группе в этом году снова наш земляк, авиационный спасатель Владимир Плигин. Для него это будет уже 11 экспедиция.

Владимир Плигин, спасатель Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра Мурманской РПСБ: «Команда проверенная, есть новенькие - все по плану. Самое главное - желание. Остальное все приложится, научим».

В этом году вместо штатного доктора Юрия Вавулова, летит врач-травматолог института имени Склифосовского. Это в обычной жизни он врач, а в душе - десантник, и опыт прыжков на Северный Полюс у него уже есть.

Сергей Кейлин, врач-травматолог института им. Склифосовского, Москва: «После любимой работы любой Полюс в радость! А что вы с собой везете, расскажите. Здесь наборы для оказания первой помощи и первой медицинской немного специализированной, рассчитанной на то, что если с кем-то что-то случится, чтобы оказать максимально помощь в этом месте в условиях того, что послать в аптеку кого-то за чем-то трудно».

Алексей Будницкий, начальноик инспекции Департамента авиационных и десантных работ Экспедиционного Центра РГО, Москва: «Людей очень много, все хотят и наша задача как можно больше людей обучить и сделать из них профессионалов высшего качества. Поэтому в этом году будет немножко по-другому, по-новому, но мы надеемся, что так же будет успешно, потому что другого варианта у нас нет».

Александр Землемеров, спасатель 1го класса отряда Центроспас, Москва: «А моя миссия такая же, как у всех. Мы занимаемся топливной базой вертолетов, собираем все, помогаем перекинуться и встречаем грузы».

В среднем на строительство ледового аэродрома уходит 5-7 дней, если не помешает погода. По готовности он принимает первый самолёт с основным грузом, это более лёгкий АН-74. Еще пару дней уходит на оборудование лагеря. И потом, на целый месяц этот лагерь становится научным центром по изучению Арктики и туристической Меккой для желающих покорить Северный полюс.

В прошлом году пришлось построить аж 4 взлётные полосы! Льдины все время давали трещины. Но команду «Барнео» это не остановило.

Евгений Бакалов, парашютист-полярник, мастер спорта, инструктор по выживанию, рекордсмен мира по парашютному спорту: «Как только был готов аэродром, поставили флажки, доложили, что «Все, аэродром готов, можно лететь», и тут же аэродром раскалывался. Вот, там пытались как-то отремонтировать, но ничего не получалось, искали другую льдину.. Ну и так четыре раза».

В этом году настрой у команды, как всегда, боевой. Говорят, по-другому и быть не может.

Геннадий Гребенщиков, командир экипажа ИЛ-76МД: «Самолёт готов. Экипаж, как всегда, в хорошем полярном настроении!»

Владимир Плигин, спасатель Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра Мурманской РПСБ: «Завтра уже пахота, настроение прекрасное, погода пока тоже видите, благоприятствует».



После короткого отдыха команда бросает все силы на сортировку груза. С собой из Москвы ИЛ-76 привез два трактора, парашюты для платформ с топливом и сами платформы. Все это распределят на три рейса.

Обычные дизельные трактора ДТ-75, за простоту в ремонте и эксплуатации, получившие в народе прозвище «почтальоны», будут утюжить снежную целину. А сбросят их на Полюс вторым рейсом с помощью специальной парашютной системы МКС-128. Это разработка еще конца 60-х, но применяется до сих пор. Весит каждый трактор 6 тонн, поэтому в парашютной системе будет по 5 куполов, по 760 квадратных метров каждый.

Борис Камратов, инструктор ПДС: «Вот, с одной стороны крепится три блока - 760 квадратных метра. А вот два. Они уходят на связку. Автоотцепка называется - АД-47У. И вот они все пять: два по бокам, а третий по середине. Гениально! Все гениальное - просто, но не всё простое гениально! Поэтому у нас вот такая система. Она самая надёжная в мире! Еще тьфу-тьфу-тьфу ни одного отказа у неё не было!»

Следующий этап - подготовка платформ с топливом. В каждой бочке будет по 180 литров керосина. На каждой платформе по 6 бочек и парашютная система из 3 куполов.

Григорий Корольков, спасатель отряда Центроспас, Москва: «Состоит она из чего: пакет, который мы приготовили в Москве еще, амортизация и две платформы. К верхней прикреплены стропы, этими стропами будет все закреплено, связано специальным образом».

Сейчас полярники уже завершают сортировку груза. В высокие широты курс возьмут, как только позволит погода.

Дмитрий Глаголев, руководитель департамента обеспечения авиационных и десантных работ экспедиционного Центра Русского географического общества: «Я надеюсь, основным отличием будет то, что нам не придется строить опять четыре полосы, которые мы построили в прошлом году. Наука обещает хорошую ледовую обстановку, но она ее обещает каждый год. Метеоролог, как сапер, ошибается один раз, но каждый день!»