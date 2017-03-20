Дорога Заполярный – Сальмиярви закрыта до улучшения погодных условий

Региональная Госавтоинспекция сообщает о перекрытии дороги «Заполярный – Сальмиярви» с 0 км до 23 км 20 марта с 8:50 часов до улучшения погодных условий.

Во избежание ДТП Госавтоинспекция Мурманской области настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от дальних поездок без особой необходимости, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость.